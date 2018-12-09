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Çavuşoğlu'ndan Fransa'daki polis şiddetiyle ilgili açıklama

09 Aralık 2018, Pazar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından (AGC) Su Otel'de düzenlenen "2017 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması" ödül töreninde, her sivil toplum örgütünün hem üyelerinin menfaatlerini koruması hem de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Vandalizme karşıyız ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretliktir. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu da ibretliktir. Basının da tutumu bu anlamda tam bir felakettir." dedi.


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