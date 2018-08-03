Çavuşoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşme sonrası ilk açıklama 03 Ağustos 2018, Cuma

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Papaz Brunson gerilimi sonrası iki ülkenin yetkilileri ilk kez bir araya gelirken, görüşme sonrası Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamayı yaptı:

Biraz önce Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdim. Önce şunu söylemek isterim, ülkeler arasında sorunlar olabilir, görüş ayrılığı da olabilir. Fakat biz Türkiye olarak her zaman diplomasiyle diyalogla mutabakatla çözmeyi arzu ettik. Yaklaşımımız da her zaman böyle oldu. Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık. Bunun da iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz.

Görüşmede, var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin hepsinin çözülmesi beklenemez.