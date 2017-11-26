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Çavuşoğlu: Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz

25 Kasım 2017, Cumartesi
Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "YPG'ye silah vermeyi kesiyoruz" açıklaması hakkında "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz" ifadelerini kulllandı. .
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