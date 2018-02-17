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Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi başladı

16 Şubat 2018, Cuma
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da bir görüşme gerçekleştiriyor. İşte kritik görüşmeden ilk görüntüler...
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