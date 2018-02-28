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Çavuşoğlu: "Salih Müslüm'ün her zaman ensesindeyiz"

27 Şubat 2018, Salı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, teröristbaşı Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasıyla ilgili, "Savcı tutuklama istedi, mahkeme serbest bıraktı. Bu işin peşini bırakmayacağız. Salih Müslüm'ün her zaman ensesindeyiz. Ona rahat yok." dedi.
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