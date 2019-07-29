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Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

29.07.2019 13:30

Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Akıllara durgunluk veren olay Cumartesi günü Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre 2,5 yaşındaki Yunus Efe Özay annesiyle birlikte, Esenler'deki teyzesinin çatı katındaki dairesine geldi. Annesi ve teyzesi çatıda oturduğu sırada minik Yunus Efe 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan aşağıya atıldı. Atılan çocuk yolun karşı tarafında duran park halindeki otomobilin üzerine düştü.
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