Çarptığı yaşlı adamın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsüne meydan dayağı kamerada 14 Kasım 2018, Çarşamba

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ve sonrasında motosikletlinin darp edilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.