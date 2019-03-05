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Carlos Ghosn'un kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edildi

05.03.2019 10:03

Japonya'da kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edildi.


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