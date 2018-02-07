Yol Durumu

Çarkçı Kemal sahnede

06 Şubat 2018, Salı
Dış mihrakların maşası haline gelen CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendini rezil etti. Kılıçdaroğlu 10 dakika arayla aynı konuşmasında kendi kendini eleştirdi. İşte o anlar...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Beyninin sol tarafını fetö sulandırmış ,bu yüzden ne söylediğini bilmiyor minik lider.!

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evet11
hayır1
cevapla 06.02.2018 19:16
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