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Cari açık büyümeye engel mi?

20 Ağustos 2018, Pazartesi

A Haber ekranlarında Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl ekonomik saldırının olduğu bugünlerde kritik "Cari açık büyümeye engel mi?" sorusunu cevapladı.

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