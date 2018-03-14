Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolda yürüyen S.K (21) isimli genç kızı, silah tehdidiyle çantasını gasp eden Gökhan Kundakcıoğlu (25), olay yerinde bulunan sivil polisler tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.
Çantasını çaldığı genç kızı yerde sürükledi!14 Mart 2018, Çarşamba
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