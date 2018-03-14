Yol Durumu

Çantasını çaldığı genç kızı yerde sürükledi!

14 Mart 2018, Çarşamba

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yolda yürüyen S.K (21) isimli genç kızı, silah tehdidiyle çantasını gasp eden Gökhan Kundakcıoğlu (25), olay yerinde bulunan sivil polisler tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları