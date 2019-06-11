Cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç iddia: Sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz .

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde bulunan cansız bedenin, lise öğrencisi Adalet Ş.'ye (14) ait olduğu belirlendi. Cep telefonunda intihar notu bulunan ve göle atlayarak, yaşamına son verdiği tahmin edilen Adalet Ş., gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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