Canlı yayında Türkiye ve Erdoğan tartışması! Başbakan böyle susturdu 15.10.2019 10:21

İsveç devlet televizyonu SVT'de, Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt ile İsveç Başbakanı Stefan Löfven arasında "Türkiye ve Erdoğan" tartışması çıktı. Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, hazineden Türkiye para aktarılmaması gerektiğini söylerken, Başbakan Stefan Löfven ise paranın Türkiye ve Erdoğan'a değil mültecilere gittiğini ifade etti.

İsveç devlet televizyonu SVT'de liderlerin buluştuğu programda, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt arasında Türkiye tartışması yaşandı. "Mülteci Geri Kabul Anlaşması" gereği bundan sonra Türkiye'ye ve Erdoğan'a İsveç hazinesinden para verilmemesi gerektiği yönde söz isteyen Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt'e, Başbakan Stefan Löfven'den sert tepki geldi.

"Önce doğru soru sormasını öğren Sjöstedt, yanlışsın, yanlış olduğunu öğren" şeklinde sözlerine başlayan Löfven, ''İsveç hazinesinden, Türkiye hazinesine para gitmiyor. Para, sığınmacılara veriliyor. Paralar, sığınmacıların barınağına, yemeğine ve okul çocuklarına gidiyor'' ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'a para ödemeyi bırakın" sözleriyle devam eden Sjöstedt'e çok sinirlenen Löfven, "Yanlışsın Erdoğan'a para vermedik, 4 milyon sığınmacı için ne yapalım sen ne düşünüyorsun, hazineden Türkiye hazinesine bir kuruş ödemiyoruz, sığınmacılarla ilgilenen kuruluşlara bu paralar gidiyor'' şeklinde konuştu.