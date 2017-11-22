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Canlı yayında rehine kurtarma operasyonu

22 Kasım 2017, Çarşamba
Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polislerin kendisini gözaltına almaya gelmesi üzerine silahla ablasını ve yeğenlerini rehin aldı. Polis operasyonla rehineleri kurtardı. Operasyon anı dakika dakika kameralara yansıdı.
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