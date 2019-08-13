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Canlı yayında açıkladı! İşte Falcao'nun geleceği tarih

13.08.2019 15:29

Radamel Falcao, Galatasaray'a gelecek mi? Galatasaray taraftarları günlerdir bu sorunun yanıtını bekliyor... Falcao transferiyle ilgili son bilgileri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu paylaştı ve Falcao'nun imza atacağı tarihi açıkladı. İşte Galatasaray'ın Falcao transferinde son durum.


Çorlu A Spor'da yayınlanan Transfer Hattı programında Cimbom'daki transfer gelişmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarının uzun süredir açıklanmasını beklediği Falcao transferiyle ilgili de konuşan Çorlu, "Falcao haftaya salı günü 19:05'te Türk Telekom Stadı'nda imza atacak" ifadelerini kullandı.

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