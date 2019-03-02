Canlı kanser hücresi sarımsaktan kaçtı videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı 02.03.2019 10:33

Canlı kanser hücresinin altın yüzüğe doğru yaklaşırken sarımsaktan kaçtığı iddia edildi. Video, Twitter’daki bir paylaşımda 14 binden fazla beğeni, 4 bine yakın paylaşım aldı. Facebook’ta ise 2,5 milyona yakın izlenme, 33 bin paylaşım aldı. İşte o video...