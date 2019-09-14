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Çankırı'da meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde deprem anı kamerada (VİDEO)

14.09.2019 11:39

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremler güvenlik kameralarına yansıdı. Çerkeş ilçe merkezinde bir marketin güvenlik kameralarında deprem görüldü. Kamerada deprem esnasında kamerasının sallanması görülüyor. İlçe merkezindeki evlerde maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.


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