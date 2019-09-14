Çankırı güne depremle uyandı! Vali Hamdi Bilge Aktaş depremin bilançosunu açıkladı (Video) 14.09.2019 10:26

Çankırı ve Ankara sabaha depremlerle uyandı, merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş bölgesi olarak belirlenen deprem korku ve panik yarattı ve deprem Ankara'da da hissedildi. Saat 9:00'da gerçekleşen depremin ardından saat 9:03'te bir deprem daha meydana geldi. Çankırı Valisi depremin ardından açıklama yaptı. Vali Hamdi Bilge Aktaş A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak depremin bilançosunu açıkladı. İşte Vali Aktaş'ın açıklamaları...

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremlerle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.