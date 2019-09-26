Çankaya Üniversitesi'nde öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar'ın babasından destek çağrısı 26.09.2019 10:03

Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) babası Mustafa Damar, Cuma günü başlayacak duruşma öncesi sosyal medyada destek çağrısı yaptı. A Haber Muhabiri Elif Saatçioğlu aktardı...

Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) babası Mustafa Damar, Cuma günü başlayacak duruşma öncesi sosyal medyada destek çağrısı yaptı. Baba Damar, "Kızımın yaşadıklarının ibret olması, toplumda gerekli farkındalığın oluşturulması ve yaşanan bu vahim olayların tekrarlanmaması için herkesi #CerenHocaİçinSusma etiketiyle paylaşım yapmaya davet ediyorum" dedi.



Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan İsmail Hikmet, polisin takibi soncu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlanarak Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



BABADAN SOSYAL MEDYADA DESTEK ÇAĞRISI

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması Cuma günü görülecek. Baba Mustafa Damar, duruşma öncesi sosyal medyada destek çağrısında bulundu. Damar, "27 yaşında, idealleri ve hayalleriyle aramızdan ayrılan, haksızlığa izin vermediği, doğru olanı canı pahasına cesaretle savunduğu, toplumsal değerlerimize sahip çıktığı için yaşama hakkı elinden alınan kızım Ceren Damar Şenel'in yaşadıklarının ibret olması, toplumda gerekli farkındalığın oluşturulması ve yaşanan bu vahim olayların tekrarlanmaması için herkesi #CerenHocaİçinSusma etiketiyle paylaşım yapmaya davet ediyorum" dedi.



Baba Damar, sosyal medya hesabında yayınladığı videosunda da kızını anlatarak, "Adalet arayan bir babayım. Kızım hırsızlığa ve haksızlığa izin vermediği için katledildi. Adalet arayışımı ömrümün sonuna kadar sürdüreceğim. Bize destek veren herkesi 'CerenHocaİçinSusma' etiketini sosyal medya hesabından paylaşmaya davet ediyorum. Bu süreçte bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



SANIĞIN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan sanığın olay günü sabah saatlerinde okula gelerek, otomobilini park etmesi, kopyadan yakalandıktan sonra da tabancayı almak için eve giderken okuldan otomobiliyle çıktığı anların güvenlik kameralarından alınan fotoğrafları da girdi. Polisin olay günü yaptığı incelemede sanığın, Ceren Damar Şenel'i öldürdükten sonra kaçtığı anlara ait görüntüler ise güvenlik kamerasının bozuk olması nedeniyle tespit edilemedi. Güvenlik kameralarının neden çalışmadığı konusunda polisin okuldan istediği tutanak da dosyaya girdi. Teknik servisteki görevlilerin imzasıyla hazırlanan tutanağa göre; olayın yaşanmasından hemen önce saat 16.42'de elektrik panosunda şalterin atması nedeniyle kamera devre dışı kaldı. Şalterin açılması ardından saat 18.56'da kameralar tekrar devreye girdi.



Öte yandan hakkında 'nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım ve yargı görevini yapanı etkileme' suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilen sanığın babası emekli polis memuru Ömer H'nin, 2013 yılında aile içi kavga sırasında bıçakla yaralandığı olayın da emniyet kayıtlarında yer aldığı iddia edildi.