Bursa'da, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin otomobiline iple bağladığı köpeği dakikalarca aracının yanından sürüklemesi başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, yönetimindeki 16 AY 584 plakalı otomobile iple bağlanan köpeği dakikalarca sürükledi. Trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğin bağlı olduğu otomobil düşük hızda giderken, yanına bir başka otomobil yaklaştı. Otomobillerdeki kişilerin kısa süreli konuşmasının ardından 16 AY 584 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Bu görüntüler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. E posta ile ihbarı alan polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Canilikte son nokta! Otomobiline bağladığı köpeği...02 Kasım 2018, Cuma
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