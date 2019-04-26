Canevim 1. bölüm 1. fragman izle

Canevim yakında atv'de!
Canevim yakında Atv'de!
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Canevim'in ilk teaserı dün akşam izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği dizi, İstanbul Beykoz'da çekiliyor. Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor.
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