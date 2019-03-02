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Caner Erkin’den oğulları için aylık 50 bin lira iştirak nafakası isteyen Asena Atalay'a hüsran

02.03.2019 09:49

Caner Erkin’den oğulları için aylık 50 bin lira iştirak nafakası isteyen Asena Atalay, önceki günkü duruşmadan da iyi haber alamadı. Bilirkişi, Caner’in 15 bin TL ödemesi gerektiğine karar verirken; dava ertelendi.


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