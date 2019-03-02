Caner Erkin’den oğulları için aylık 50 bin lira iştirak nafakası isteyen Asena Atalay'a hüsran

Caner Erkin’den oğulları için aylık 50 bin lira iştirak nafakası isteyen Asena Atalay, önceki günkü duruşmadan da iyi haber alamadı. Bilirkişi, Caner’in 15 bin TL ödemesi gerektiğine karar verirken; dava ertelendi.
Caner Erkin’den oğulları için aylık 50 bin lira iştirak nafakası isteyen Asena Atalay'a hüsran02.03.2019 09:49
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