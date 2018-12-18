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Canan Karatay'dan korkutan açıklama: 'Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler'

18 Aralık 2018, Salı

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Tarım ilaçları zehirdir, bu ilaçların kanser yaptığı yüzde bin 500 kanıtlanmıştır. Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler" dedi.


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