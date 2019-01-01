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Canan Karatay yeni yıla girerken sahneye çıkıp şarkı söyledi!

01 Ocak 2019, Salı

Canan Karatay yeni yıl partisinde gönlünce eğlendi. Katıldığı programlarda yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Canan Karatay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yılı kutlamak için gittiği bir mekanda sahneye çıkıp şarkı söyledi. Eline mikrofonu alarak şarkı söyleyen Karatay'ın sahne performansına herkes hayran kaldı. İşte o anlar...


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