Canan Kaftancıoğlu'ndan kirli ittifak itirafı: Teröristlerle omuz omuzaydık 26.04.2019 23:07

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandal açıklamalarını sürdürüyor. PKK propagandası yaptığı ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği gerekçeleriyle yargılanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Kaftancıoğlu, HDP ile omuz omuza mücadele ettiklerini söyledi. Türkiye ve İslam düşmanı Kaftancıoğlu, BBC'ye verdiği röportajda "Teröristlerle omuz omuzaydık' sözleriyle kirli ittifakı bir kez daha itiraf etti.