CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandal açıklamalarını sürdürüyor. PKK propagandası yaptığı ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği gerekçeleriyle yargılanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Kaftancıoğlu, HDP ile omuz omuza mücadele ettiklerini söyledi. Türkiye ve İslam düşmanı Kaftancıoğlu, BBC'ye verdiği röportajda "Teröristlerle omuz omuzaydık' sözleriyle kirli ittifakı bir kez daha itiraf etti.
Canan Kaftancıoğlu'ndan kirli ittifak itirafı: Teröristlerle omuz omuzaydık26.04.2019 23:07
- Canan Kaftancıoğlu'ndan kirli ittifak itirafı: Teröristlerle omuz omuzaydık
- Bursa’nın İznik ilçesinde defineciler 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi’nde kaçak kazı yaptı
- Şafak vakti camiden sadaka kutusunu çalan hırsızlar yakalandı! İşte o anlar
- Tekirdağ'da öğrencilerin gözleri önünde elektrik akımına kapıldılar
- Son dakika: Taksici tarafından bıçaklanan Gökhan Gencebay taburcu oldu
- Esenyurt'ta yolda çatlaklar oluştu çevredeki binalar boşaltıldı
- İşte İmamoğlu'nun gerçekleştilmeyi bekleyen vaatler serisi | Öğrenclere karşılıksız burs
- İşte İmamoğlu'nun gerçekleştilmeyi bekleyen vaatler serisi | Eğitim destek paketi
- İşte İmamoğlu'nun gerçekleştilmeyi bekleyen vaatler serisi | Sofra destek paketi
- İşte İmamoğlu'nun gerçekleştilmeyi bekleyen vaatler serisi | 25 yaş altına indirim
- İşte İmamoğlu'nun gerçekleştilmeyi bekleyen vaatler serisi | Öğrenciler için 50 liralık kart
- İşte İmamoğlu'nun gerçekleştilmeyi bekleyen vaatler serisi | Ulaşımda indirim
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.