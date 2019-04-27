Canan Kaftancıoğlu kirli ittifakı İngilizlere itiraf etti 27.04.2019 00:04

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandal açıklamalarını sürdürüyor. PKK propagandası yaptığı ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği gerekçeleriyle yargılanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Kaftancıoğlu, HDP ile omuz omuza mücadele ettiklerini söyledi. Türkiye ve İslam düşmanı Kaftancıoğlu, BBC'ye verdiği röportajda "Teröristlerle omuz omuzaydık' sözleriyle kirli ittifakı bir kez daha itiraf etti.