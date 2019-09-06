Canan Kaftancıoğlu kaç yıl ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi? 06.09.2019 16:41

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar alındı. Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Canan Kaftancıoğlu kimdir? Ayrıntıları A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran anlattı.

Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada duruşma bugün yapıldı. Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar alındı. Peki, Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?

CANAN KAFTANCIOĞLU HAPSE GİRECEK Mİ?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hapse girmeyecek. Mahkemenin açıklanan hapis kararının istinaf mahkemesine gönderileceği, hapis cezasının şu anda infaz edilmeyeceği belirtildi.



CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SUÇU NEYDİ?

18 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı, sanık Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan zincirleme olarak 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

İşte kararname...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor. Canan Kaftancığlu'na destek için adliyeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.