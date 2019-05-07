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Çanakkale'de üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

07.05.2019 19:24

Çanakkale’nin Biga ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 24 öğrenci ve 1'i minibüs sürücüsü toplam 25 kişi yaralandı.


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