Çanakkale'de üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

Çanakkale’nin Biga ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 24 öğrenci ve 1'i minibüs sürücüsü toplam 25 kişi yaralandı.
Çanakkale'de üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var07.05.2019 19:24
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