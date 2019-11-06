Çanakkale'de şoke eden olay! Yaşlı kadının üstünü kumlar kapatınca günlerce fark edilmedi 06.11.2019 20:49

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının sahilde öldüğü ve bölgedeki lodos fırtınası sebebiyle kumların cesedin üstünü örtmesi sonucu günlerce fark edilemediği öğrenildi.