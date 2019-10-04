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Çanakkale'de sağanak hayatı felç etti! Denizin rengi şaşkına çevirdi!

04.10.2019 23:54

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Yağmur sularının Çanakkale Boğazı'na aktığı kıyı kesimleri kahverengiye büründü. Yağış ve fırtınanın ardından boğazda oluşan sis yüzünden deniz ulaşımında aksama yaşanmadı.


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