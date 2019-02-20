Çanakkale'de korkutan deprem! Deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege'de de hissedildi | İşte uzmanların ilk yorumları... 20.02.2019 22:08

Son dakika gelişmesine göre, Çanakkale'de 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ayvacık olan deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, merkez üssü Ayvacık olan depremi A Haber ekranlarında değerlendirdi.

