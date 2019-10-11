Çanakkale'de korkutan deprem! 11 Ekim AFAD son depremler 11.10.2019 10:05

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale açıklarında saat 06.38'de gerçekleşen deprem Ayvacık ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 11 Ekim tarihli AFAD tarafından yapılan son depremler açıklamaları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göe, Ege Denizi Çanakkale açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 06.38'de yerin 6.99 kilometre altında gerçekleşen deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hissedildi.

Depremi en çok hisseden bölgeler, Ayvacık ilçesine bağlı Babakale, Gülpınar, Kocaköy, Bademli ve Koyunevi olarak açıklandı.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.10.11 05:59:23 39.4298 25.6695 7.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 05:54:56 40.8798 28.2410 10.0 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.10.11 05:02:29 39.4307 25.6730 10.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 04:31:21 39.4287 25.6978 11.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 04:22:08 39.4182 25.6343 12.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 04:18:13 39.4288 25.6708 10.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 04:15:18 39.4410 25.6898 9.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:47:33 39.4357 25.6965 7.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:45:19 39.5935 26.0335 20.4 -.- 1.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.10.11 03:33:34 39.4355 25.7017 9.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:29:49 39.4325 25.6457 6.6 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI

2019.10.11 03:25:36 39.4337 25.6932 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:19:48 39.4215 25.7410 17.5 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:09:44 39.4348 25.6880 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:04:28 39.4325 25.6837 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:00:10 39.4338 25.6740 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 02:59:41 39.4357 25.6912 10.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 02:55:57 39.4173 25.6478 10.9 -.- 4.5 4.3 EGE DENIZI

2019.10.11 02:41:49 35.5102 29.6362 88.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2019.10.11 01:59:21 37.8472 28.9975 20.3 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI)

2019.10.11 00:11:39 39.4372 25.7203 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 00:09:35 39.4287 25.6655 7.8 -.- 1.6