Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan ve içinde 4 gencin bulunduğu tahmin edilen otomobil, kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre uzakta bulundu. Aracın içinden 3 gencin cansız bedeni çıkarıldı
Çanakkale'de kaybolan gençlerden kötü haber geldi!04 Şubat 2019, Pazartesi
- Çanakkale'de kaybolan gençlerden kötü haber geldi!
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