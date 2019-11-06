Çanakkale'de kanlı infaz! 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan genci av tüfeğiyle öldürdü 06.11.2019 22:28

Çanakkale'de 23 yaşındaki G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenen baba E.O., ormanlık alanda av tüfeği ile genç adamı öldürdü. Suçunu itiraf eden baba E.O. da işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.