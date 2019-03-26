Çanakkale'de göçmen faciası! Kayıp ve ölüler var

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 4 kişinin cesetlerine ulaşıldı, bir kişi ise kayboldu.
Çanakkale'de göçmen faciası! Kayıp ve ölüler var26.03.2019 09:29
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