Haberler Web TV Çanakkale'de göçmen faciası! Kayıp ve ölüler var

Çanakkale'de göçmen faciası! Kayıp ve ölüler var

26.03.2019 09:29

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 4 kişinin cesetlerine ulaşıldı, bir kişi ise kayboldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları