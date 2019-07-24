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Çanakkale'de cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü

24.07.2019 23:24

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu (49), eşi Fatma Aydoğdu (40) ile 4 çocuğundan biri olan Enes Aydoğdu'yu (20) silahla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.


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