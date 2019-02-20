Çanakkale'de 5.3'lük deprem! Merkez üssü Ayvacık olan deprem İstabul'da da hissedildi

Son dakika gelişmesine göre, Merkez üssü Ayvacık olan, Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.
Çanakkale'de 5.3'lük deprem! Merkez üssü Ayvacık olan deprem İstabul'da da hissedildi20.02.2019 21:46
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