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Çanakkale'de 5.3'lük deprem! Merkez üssü Ayvacık olan deprem İstabul'da da hissedildi

20.02.2019 21:46

Son dakika gelişmesine göre, Merkez üssü Ayvacık olan, Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.


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