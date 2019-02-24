Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de 25 Şubat 2019 Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.
Çanakkale'de 25 Şubat Pazartesi okullar tatil edildi24.02.2019 16:59
- Çanakkale'de 25 Şubat Pazartesi okullar tatil edildi
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