Çanakkale Eceabat'ta orman yangını! Söndürme çalışmaları sürüyor... 11.08.2019 04:34

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor.