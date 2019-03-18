Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Başkan Erdoğan kutlamaların yapılacağı tören alanına geldi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor18.03.2019 11:36
- Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor
- Anzak askerinin vicdan muhasebesini yaptığı o tarihi mektup
- Kahramanların gözünden Çanakkale Destanı
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 18 Mart paylaşımı
- 10 saniyede 700 bin liralık hırsızlık saniye saniye kamerada
- Dolar kuru son dakika! Euro ve dolar yatay başladı! 18 Mart güncel döviz kurları
- Türk Hava Yolları 18 Mart şehitlerini özel video ile andı
- Maltepe'de korkutan yangın!
- Hadımköy'de fabrika yangını
- Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk, 12 kişi...
- Emekliye bin 102 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz ikramiyeleri güncellenecek
- Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma mesajı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.