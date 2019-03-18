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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor

18.03.2019 11:36

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Başkan Erdoğan kutlamaların yapılacağı tören alanına geldi.


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