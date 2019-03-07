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Çanakkale Boğazı'nda panik anları

07.03.2019 17:37

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada arızalanarak kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başlayan Naz 1 isimli kargo gemisi kısa süreli bir paniğe neden oldu.


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