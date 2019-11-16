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Çanakkale Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü

16.11.2019 12:17

Çanakkale Boğazı'nda bu sabah saatlerinde bir yolcu feribotunun güzergahı üzerinde duran balıkçı teknesi durumu son anda fark edince büyük bir faciadan dönüldü.


Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasına ait yolcu feribotu, bu sabah saatlerinde Çanakkale İskelesine yaklaşmak üzereyken yürekler ağza geldi. Feribotun güzergahı üzerinde bulunan balıkçı teknesi uzun süre hareket etmeyince denizde panik yaşandı.

Feribotun korna çalmasıyla durumu fark eden teknenin kaptanının hızlı bir hamleyle tekneyi güzergah üzerinden emniyetli bir noktaya çekmesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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