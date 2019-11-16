Çanakkale Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü 16.11.2019 12:17

Çanakkale Boğazı'nda bu sabah saatlerinde bir yolcu feribotunun güzergahı üzerinde duran balıkçı teknesi durumu son anda fark edince büyük bir faciadan dönüldü.