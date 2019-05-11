Çanakkale Ayvacık'ta yürek yakan görüntü! Çocuk cesedi kıyıya vurdu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Kayalar köyü sahilinde kıyıya vurmuş halde çocuk cesedi bulundu.
Çanakkale Ayvacık'ta yürek yakan görüntü! Çocuk cesedi kıyıya vurdu11.05.2019 07:55
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