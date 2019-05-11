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Çanakkale Ayvacık'ta yürek yakan görüntü! Çocuk cesedi kıyıya vurdu

11.05.2019 07:55

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Kayalar köyü sahilinde kıyıya vurmuş halde çocuk cesedi bulundu.


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