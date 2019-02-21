Çanakkale Ayvacık'ta ki deprem Marmara Depremini tetikler mi? 21.02.2019 11:16

Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğünde deprem ile ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy: ''Ayvacık'taki depremin Marmara'da beklenen depremi tetiklemesi mümkün değil'' dedi.