Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğünde deprem ile ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy: ''Ayvacık'taki depremin Marmara'da beklenen depremi tetiklemesi mümkün değil'' dedi.
Çanakkale Ayvacık'ta ki deprem Marmara Depremini tetikler mi?21.02.2019 11:16
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