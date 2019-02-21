Son dakika haberine göre, depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.
Çanakkale Ayvacık'ta depremin ardından okullar tatil edildi21.02.2019 09:53
- Çanakkale Ayvacık'ta depremin ardından okullar tatil edildi
- Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda test sürüşleri başladı
- Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez
- İzmir'de feci kaza! Kamyon otomobili ezdi
- İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor
- Ünlü tarihçi Kemal Karpat hayatını kaybetti! Kemal Karpat kimdir?
- Son dakika... Ayvacık’taki deprem anı güvenlik kameralarında
- Bakan Albayrak: Bor madeninde yeni yatırımlar olacak
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında soruları yanıtladı
- Bayraktar TB2 hedefi tam isabetle vurdu!
- Marmara ve Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul Valiliği ve Ayvacık Belediye Başkanı'ndan açıklama
- Son dakika! Çanakkale'de deprem! Uzmanlardan uyarı geldi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.