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Can Dündar devlet sırlarını yayınladığını ettiğini kabul etti

03 Kasım 2017, Cuma
DENK Partisi'nin kurucularından Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda Parlamentosu'na sığınan kaçak Can Dündar'ı rezil etti. Can Dündar devlet sırlarını ifşa ettiğini kabul etmek zorunda kaldı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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nadim hatipoğlu nadim hatipoğlu

bu adamı süs için oralarda beslemiyorlar ADAM RESMEN ÜLKESİNE İHANET ETTİĞİNİ söylüyor ülkemizdeki beyinsizler halen basın özgürlüğünden bahsediyorlar ÜLKEYE İHANET BASIN ÖZGÜRLÜĞÜYSE bunu savunanlar iki kere VATAN VE MÜSLÜMAN TÜRK DÜŞMANIDIR. TÜRK MİLLETVEKİLİ TUNAHAN KUZUYA TÜRK MİLLETİ ADINA BÖYLE VATAN HAİNLERİNE VERDİĞİ CEVAPTAN DOLAYI ALLAH RAZI OLSUN.DİYORUM. ,,

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evet2
hayır0
cevapla 03.11.2017 14:54
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