Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Türk sporunun efsane ismi Can Bartu için veda töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi mesajları vermesi tepki çekti.. Törene ayrıca henüz mazbatasını almadan kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, cenaze törenininde siyasi şov yaptı.
Can Bartu'nun cenaze töreninde siyasi şov!13.04.2019 18:48
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