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Çamura bulanan İstanbul boğazı havadan görüntülendi

24.05.2019 12:10

İstanbul genelinde etkili olan yoğun yağış sebebiyle İstanbul boğazına çamur aktı. Boğazdaki kahverengi manzarayı gören vatandaşlar denizi hayretle izledi. Çamurun aktığı İstanbul boğazı havadan da görüntülendi.


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