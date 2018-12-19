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Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

19 Aralık 2018, Çarşamba

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen yağış uyarısı İstanbul’da etkisini gösterdi. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktı. Sarıyer’den yağmurla birlikte boğaza akan çamur, Çayırbaşı kıyılarını tamamen kapladı. Kahverengiye dönen boğaz havadan görüntülendi.


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