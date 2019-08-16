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Cammu Keşmir’de Müslümanlara skandal uygulama!

16.08.2019 19:47

Hindistan’ın yoğun güvenlik önlemlerinin ardından Keşmir bölgesinde yollar adeta bomboş. Müslümanların camiye gitmelerine bile gitmelerine izin verilmiyor. Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da yaşayan bölge sakinleri, Hindistan hükümetinin uyguladığı iletişim kısıtlaması nedeniyle aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor.


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